La Polizia ha denunciato un 34enne di origine Magrebina residente nel Capoluogo per un furto all’interno di un noto supermercato cittadino. I fatti risalgono alla serata del 29 dicembre u.s. quando gli uomini della Sezione Volanti della Questura sono intervenuti presso un supermercato dove l’addetto alla sicurezza aveva sorpreso un cittadino extracomunitario intento a consumare una scatola di cioccolatini. Invitato a pagare la merce, lo stesso si è dapprima rifiutato, quindi ha tentato invano di allontanarsi. All’arrivo degli operatori di Polizia, l’uomo ha ammesso la propria responsabilità ed è stato deferito all’A.G. per furto aggravato. La sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione della Questura.

Roma, 31 dicembre 2016