Un trentasettenne pluripregiudicato di Cittaducale, è finito in manette per aver rubato un’auto.

Nella mattinata dell’Epifania, tra i doni della “calza” ha pensato bene di metterci anche una Fiat Panda nuova di zecca rubandola nel comune di Leonessa.

La proprietaria dell’auto, accortasi subito del furto, ha dato immediata notizia ai Carabinieri che hanno fatto scattare il previsto piano ricerche. L’autoradio del NORM della Compagnia Carabinieri di Cittaducale, ha intercettato l’autovettura sulla SS. 4 Salaria, all’altezza della frazione “Caporio” di Cittaducale; la stessa è stata immediatamente bloccata ed identificato il conducente, già noto alle forze dell’ordine. Per l’uomo sono scattate le manette per il reato di furto aggravato.

Dopo le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari mentre l’autovettura veniva restituita al legittimo proprietario.

Cittaducale (RI), 8 gennaio 2017