Caricavano panettoni e cesti natalizi sull’auto con fare sospetto. Due uomini, di 46 e 22 anni, entrambi romani e con precedenti, sono stati arrestati in una zona di campagna vicino Palestrina, nella provincia di Roma, mentre portavano via da una casa regali ancora incartati, cibarie e oggetti di valore. In una nota si spiega che i militari dell’Arma hanno trovato una scala poggiata sulla parete perimetrale dell’abitazione, quasi certamente usata dai due ladri per entrare all`interno dell`abitazione dopo aver rotto la finestra del primo piano. I due fermati sono stati perquisiti e trovati in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso. Tutta la refurtiva è stata invece recuperata e riconsegnata ai legittimi proprietari. Portati in caserma, i due ragazzi italiani sono stati dichiarati in stato di arresto e messi a disposizione dell`autorità giudiziaria per il rito direttissimo. I carabinieri della compagnia di Palestrina, nelle ultime settimane, in vista delle festività natalizie, hanno intensificato su tutto il territorio di competenza i servizi di prevenzione e repressione dei furti in abitazione, perlustrando zone residenziali e vigilando sulle abitazioni di campagna isolate.

Roma, 27 dicembre 2016