Viene definito “anomalo” dall’Antiterrorismo il furto messo a segno in una ditta milanese di circa trenta chilogrammi di materiale incendiario. A scriverlo, in un articolo, è Il Corriere della Sera. Il colpo è al vaglio degli investigatori visto che arriva a pochi giorni dalla sparizione di tre furgoni della Dhl.

Il furto, come la sparizione dei tre furgoni, alza il livello di attenzione delle forze dell’ordine sull’allarme terrorismo in città e nulla, a questo punto, viene lasciato al caso.

Come richiesto da una circolare del Ministero dell’Interno per la scomparsa d’ogni mezzo di grosse dimensioni (alla pari di tir e bus), i veicoli erano stati subito segnalati e ricercati. Uno di questi, dopo la sparizione, è stato segnalato nelle scorse ore nella zona del quartiere Corvetto ma per ora le ricerche non hanno avuto esito.

LiberoQuotidiano