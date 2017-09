non si è chiusa ufficialmente l’estate (da calendario mancano pochi giorni) che è già tempo di pensare a Natale e alle vacanze di Natale. D’altronde pensare ad organizzarsi il prossimo viaggio è il miglior antistress per affrontare il ritorno a lavoro senza farsi prendere dallo sconforto. Da qui alla prossima estate non sono pochi i ponti di cui approfittare per una fuga dalla routine (qui trovate tutti i ponti fino a giugno 2018).

I ponti di Dicembre e le vacanze di Natale sono un’occasione ghiottissima per partire. Un po’ perché l’atmosfera natalizia veste a festa tutte le città rendendole ancora più belle, un po’ perché si ha voglia di farsi un regalo con un bel viaggio, un po’ perché si hanno più facilmente giorni di ferie.

non si è chiusa ufficialmente l’estate (da calendario mancano pochi giorni) che è già tempo di pensare a Natale e alle vacanze di Natale. D’altronde pensare ad organizzarsi il prossimo viaggio è il miglior antistress per affrontare il ritorno a lavoro senza farsi prendere dallo sconforto. Da qui alla prossima estate non sono pochi i ponti di cui approfittare per una fuga dalla routine (qui trovate tutti i ponti fino a giugno 2018).