Il sacerdote esorcista: «Il mondo sta per finire, uragani e terremoti sono la prova»

«Tutte le calamità naturali, come uragani e terremoti, lo dimostrano: la fine del mondo sta arrivando». Don Antonio Mattatelli è uno degli esorcisti italiani più famosi e apprezzati e, ai microfoni di RadioCusanoCampus, ha detto la sua sulla situazione geopolitica attuale lanciando anche allarmi inquietanti.

«Non sarà la fine del mondo in generale, ma di questo mondo sì. Fenomeni naturali così repentini e potenti lo dimostrano, c’è sfiducia nel futuro e siamo giunti al capolinea della modernità» – ha dichiarato il sacerdote ed esorcista – «Dietro Kim Jong-Un c’è sicuramente Satana, in Corea del Nord sono vietate tutte le religioni e c’è solo l’idolatria del leader che si è sostituito a Dio. Potrebbe essere esorcizzato a distanza con la preghiera, come fece Pio XII dal Vaticano con Hitler».