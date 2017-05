Sale sulla Mercedes senza raccogliere i bisogni del cane – come gliela fa pagare una passante

È già capitato di trattare un argomento simile (in questo articolo). Quando si decide di prendere un cane, l’impegno nell’accudirlo va a braccetto al piacere di starci insieme. Bisogna sapersene prendere cura anche raccogliendo i suoi bisogni, perché a nessuno piacerebbe camminare in un marciapiede o un giardino pieno di cacca.

In passato usava meno, ma oggi ormai tutti i proprietari di cani sanno che è la cosa giusta da fare… anche se è noioso, va fatto, punto!

Nel video che state per vedere, la bionda che ha ripreso la scena chiede alla donna che sale sulla sua auto lussuosa di togliere i bisogni del suo cane (visto che non li aveva raccolti), ma a quanto pare si immaginava che la sua opponente si sarebbe rifiutata, perché aveva la sua vendetta già pronta!

Beh, non vogliamo anticiparvi niente, questa lezione merita di essere vista! Dal momento che non capiamo il russo, non possiamo dirvi cosa si dicono le due protagoniste, ma siamo sicuri che la donna nella Mercedes ha avuto una bella lezione di vita!