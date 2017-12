Salmonella, prodotto ritirato dai supermercati: il Ministero della salute lancia l’avviso

Un avviso di salmonella nel salame marca Nostrale della Bottega di Adò sta circolando in queste ore

il Ministero della Salute ha disposto il richiamo di un lotto dell’insaccato prodotto dall’azienda di Montignoso, in provincia di Massa Carrara.

Richiamato dal ministero della salute per la presenza di salmonella un intero lotto di salame nostrale a marchio La Bottega di Adò

Il prodotto interessato dal provvedimento, riporta ilfattoalimentare.it è in vendita con formato di 800 grammi

Il numero del lotto è il 170893.



Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’associazione ormai punto di riferimento per la sicurezza alimentare nel nostro Paese,

non esclude che l’ingerimento del prodotto gastronomico possa rappresentare un pericolo per la salute, e mette perciò in guardia la popolazione.

Si raccomanda di non consumare il prodotto con il numero di lotto interessato dal provvedimento.

L’azienda precisa che è stato inviato un avviso di richiamo da esporre in tutti i punti vendita in cui è stato distribuito il salame.