Sono stati celebrati oggi nel Duomo di Cesena i funerali di Stato (FOTO) di Gabriele Orlandi, 36 anni, il pilota morto nel mare di Terracina dove si è schiantato domenica pomeriggio durante l’Airshow, mentre pilotava l’Eurofighter Typhoon, in attesa dell’esibizione della Frecce Tricolori. Circa duemila persone hanno partecipato alle esequie.

Presenti il Ministro della Difesa Roberta Pinotti, i generali Capo di stato Maggiore della Difesa Claudio Graziano e dell’aeronautica Enzo Vecciarelli, il prefetto Rocco Fulvio De Marinis, il sindaco di Cesena Paolo Lucchi e i vertici di tutte le forze armate.

La messa è stata officiata dall’arcivescovo Santo Marcianò, ordinario militare, presenti il vescovo di Cesena e Sarsina Douglas Regattieri, con una quindicina di preti. Toccante l’omelia dell’arcivescovo Marcianò: “Amava il volo, amava il suo lavoro, gli dava gioia. Dovremmo imparare da Gabriele il sorriso che nasce dalla consapevolezza di aver fatto il proprio dovere ma anche dalla forza di aver voluto e saputo vivere per ciò in cui si crede. Oggi è il giorno del pianto, ma quanta gioia ci ha donato la vita di Gabriele”.

SCATOLA NERA – E’ stata recuperata la scatola nera del velivolo schiantatosi in mare. Dall’analisi dell’apparecchio che registra dati e conversazioni sarà forse possibile far luce sulle cause dell’incidente. Tra le ipotesi in campo: un guasto tecnico o un malore, magari dovuto a un malfunzionamento della tuta anti-g. Tutti escludono l’ipotesi di un errore del Top gun, uno dei piloti più esperti dell’Aeronautica.