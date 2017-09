Usa, l’ultimo straziante saluto al cane poliziotto malato di cancro

C’erano tutti gli uomini del reparto per l’ultimo saluto a quell’amico fedele che negli ultimi dieci anni li aveva accompagnati in ogni loro missione. Sono immagini commoventi quelle pubblicate dalla Middletown Police Department, nel Connecticut, riunita per dare l’addio a Hunter, cane poliziotto, fedele compagno del suo partner Michael D’Aresta e sempre professionale in ogni operazione del K-9, l’unità cinofila che assiste le forze dell’ordine.

Hunter stava male da qualche giorno e il responso del veterinario non gli aveva lasciato alcuna speranza di sopravvivenza: una forma aggressiva di cancro al fegato lo stava uccidendo giorno dopo giorno e il medico ha consigliato a Michael di abbatterlo.

Una scelta difficile e devastante per il poliziotto che, con la morte nel cuore, ha infine deciso di non far vivere il suo migliore amico nella sofferenza: venerdì pomeriggio tutto il reparto si è riunito davanti al veterinario per l’addio.