Giuseppe e Alessandro lavorano nella Polizia stradale e ne vedono tante. Ad ottobre per dirne una sono intervenuti per un incidente sulla strada statale 36 all’altezza di Monza e precisamente dentro ad un tunnel.

Un mezzo pesante con rimorchio che procedeva nella corsia centrale, all’atto di rientrare nella prima corsia di marcia,

per cause incerte non si è accorto della vettura con due donne che stava tranquillamente percorrendo proprio quella corsia riservata ai veicoli più lenti.

Il risultato è stato di schiacciare la vettura contro la parete del tunnel.

Le due, madre alla guida e figlia, dopo l’urto lamentavano dolori vari ma era la seconda a preoccupare subito Giuseppe.

La giovane donna, quasi al termine di una gravidanza si lamentava per dolori alla pancia, alla schiena, non sentiva più muovere il bambino e non aveva sensibilità a due dita di una mano.

Inutile dire che in quei casi anche se la madre riporta solo contusioni il feto “sente” tutto lo stress di quanto accade e gli arriva una forte scarica di adrenalina.

E c’era anche il rischio di un parto prematuro.

Giuseppe ha chiamato subito l’ambulanza e altrettanto velocemente ha fatto spostare i mezzi fuori dal tunnel mentre Alessandro,

l’altro agente ha chiuso la prima corsia e con le torce a terra e la bandierina di segnalazione si è occupato della viabilità, per la sicurezza anche degli automobilisti in transito.

Giuseppe che è anche un neo papà ha tranquillizzato gli animi un po’ accesi dei due conducenti e si è dedicato alla gestante.

Quello che aveva appreso con la moglie nei corsi di preparazione al parto gli è tornato utile per tranquillizzare e rincuorare la spaventatissima quasi mamma durante i minuti in attesa dell’ambulanza, che poi l’ha trasportata in ospedale.

Quel poliziotto professionale ma anche tanto umano lei non lo ha dimenticato

tanto che pochi giorni fa è andato a trovarlo negli Uffici della Stradale proprio con il piccolino nato nel frattempo e ormai giovanotto di tre mesi