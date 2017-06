DA L’UNIONE SARDA: Gentile redazione,

vi scrivo per condividere anche con i vostri lettori una bella storia di cronaca a lieto fine, che ha raccolto in pochi giorni sui social network della Polizia di Stato circa 30.000 like.

La notizia è relativa al salvataggio, come comunicato tempestivamente anche sulle vostre colonne, di una donna il 12 giugno scorso nelle acque di Calamosca.

Il coraggio mostrato dalle nostre forze dell’ordine nell’occasione è stato per me, come per moltissimi altri, motivo di grande orgoglio.

Ecco il racconto:

“Sono da poco passate le sei quando alla Sala Operativa della questura di Cagliari arriva una chiamata: “Sentiamo delle urla disperate, ma non sappiamo da dove provengono”. La zona è intorno al faro di Calamosca. Due Volanti si precipitano sul luogo. I poliziotti, insieme all’uomo che li ha avvertiti, si mettono a pattugliare a piedi ogni minimo angolo della scogliera per cercare di individuare il luogo da dove arriva la richiesta di aiuto. Una voce flebile si sente da sotto uno sperone di roccia. È una ragazza, stremata, immersa nell’acqua fino alla gola che cerca disperatamente di rimanere in vita aggrappandosi a una roccia.