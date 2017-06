“SALVATE IL MIO CANE DOGO, LA DANIMARCA VUOLE UCCIDERLO”

​”Salvate il mio cane dogo, la Danimarca vuole ucciderlo”. È il grido di dolore di Giuseppe, giovane emigrato italiano, che da Avellino è partito alla volta della Danimarca in cerca di lavoro, in compagnia della compagna, che presto lo renderà papà, e della sua amata cagnolina Iceberg.

Giuseppe il lavoro l’ha trovato, ma ha trovato anche un sacco di problemi per la sua Iceberg, una femmina di Dogo Argentino, nata in Italia, quindi con passaporto e documenti italiani, ma non ammessa in Danimarca e quindi a rischio soppressione perché ritenuta pericolosa.

