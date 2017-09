IL COLONNELLO SALVATORE GAGLIANO, IL “CARABINIERE DI TUTTI” HA LASCIATO CROTONE

Salvatore Gagliano non è più il comandante provinciale dell’arma dei Carabinieri di Crotone, è stato trasferito a Messina dove dirigerà il personale al Comando interregionale “Culqualber”.

Un trasferimento che arriva dopo due anni di permanenza su un territorio che vive molte difficoltà, un territorio sul quale, nei due anni di permanenza il Colonnello Salvatore Gagliano ha cercato di essere il “carabiniere di tutti”.

Nell’incontro avuto con la stampa, affiancato dal Comandante della compagnia di Crotone, Claudio Martino promosso nei giorni scorsi a maggiore ed dal nuovo comandante del reparto operativo, il maggiore Danilo Cimicata, Gagliano non ha nascosto l’emozione e soprattutto la tristezza che accompagna il suo trasferimento.

Nessuna frase di circostanza perché, ha sottolineato Gagliano, in questi due anni trascorsi a dirigere il Comando provinciale di Crotone, ha ricevuto molto, sia sul piano della professionalità che sul piano umano. Il riferimento è ai suoi militari, uomini professionalmente preparati ma dalle grandi doti umane.

Non nasconde la tristezza di dover lasciare una città ricca sul piano storico e culturale, l’affetto della gente, affetto recepito sin dal suo arrivo a Crotone, anche per la strada, nelle diverse manifestazioni e incontri a cui ha preso parte.

Uno dei principali obiettivi del suo mandato è stato quello di arrivare alle fasce deboli, a chi vive in stato di sopraffazione della ‘ndrangheta, cercando di far comprendere la dimensione dei Carabinieri.

Un impegno concreto da parte di Gagliano e dei suoi uomini affinché cada il tabù di chi vede la divisa come un nemico, con diffidenza.