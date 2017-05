A volte le cose nella nostra vita prendono una piega inaspettata e ci fanno riconsiderare molti aspetti della nostra esistenza a cui non avevamo mai pensato. In quel momento capisci che ogni cosa accade per una ragione e che alcune persone entrano nella nostra vita per una ragion precisa.

Questo video ci insegna una importante lezione di umanità: non sappiamo mai quando qualcuno possa aver bisogno del nostro aiuto in futuro e non sappiamo nemmeno di chi avremo bisogno noi. Potrebbe anche essere qualcuno che per ora è un completo estraneo.

Questa ripresa dalle telecamere di sicurezza di un supermercato mostra un incidente. Un bambino si sente male, e smette di respirare. Appena entra suo padre è subito evidente quanto sia disperato. E’ possibile notare come gli altri clienti cerchino di aiutare ma sembra che niente possa salvare lo sfortunato bambino. Fino a quando entra un uomo con un braccio tatuato compare sulla scena e riesce a soccorrere il bambino prendendo la situazione in mano e praticandogli il primo soccorso.

Il padre quindi abbraccia lo sconosciuto mostrandogli la sua gratitudine per aver salvato il suo piccolo… se ne volete sapere di più, data un occhiata al video!

Se questo video vi fa tenerezza, condividete questa lezione di affetto e umanità con i vostri amici e con la vostra famiglia.

