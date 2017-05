Salvini da Floris, boato in studio e ovazione: “I terroristi islamici che ammazzano bambini? Figli di cani”

Boati di approvazione e applausi: Matteo Salvini conquista la platea di DiMartedì nella serata in cui si commenta la strage Isis di Manchester in cui hanno perso la vita oltre 20 persone, tra cui molti giovanissimi. “Chi ammazza un bambino è figlio di un cane. Anzi i cani sono migliori”, attacca il segretario della Lega Nord incassando la prima ovazione nel talk di La7 condotto da Giovanni Floris. Quando in studio un giornalista spiega che “Il Corano è come la Bibbia”, Salvini non si trattiene e su Facebook commenta: “Ignorante e complice”.

E a chi, come qualche parlamentare del Pd, attribuisce la responsabilità degli attentati terroristici alla “mancata integrazione”, risponde secco: “Quindi se uno si fa esplodere e uccide 22 bambini è colpa nostra? Se non gli diamo casa e lavoro ci ammazzano tutti? Non ho paura dei terroristi, ho paura di alcuni italiani che fanno finta di non capire”.

GUARDA IL VIDEO DI liberoquotidiano