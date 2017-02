La 67esima edizione del Festival di Sanremo è entrata nel vivo e sono molte le star che hanno calcato il palco dell’Ariston nelle vesti di ospiti speciali, prime tra tutte Alessandra Mastronardi e Diletta Leotta. La cosa che ha fatto più discutere quest’anno è stata l’assenza delle classiche vallette, sostituite dalla “signora della tv” Maria De Filippi. Ogni sera, però, sono state chiamate donne bellissime ad affiancare i due presentatori. Per la quarta serata, quella precedente alla finale, i riflettori si accenderanno su Marica Pellegrinelli, modella e moglie di Eros Ramazzotti, che già nel 2012 era stata invitata da Gianni Morandi a Sanremo ma che aveva declinato l’offerta perché non si sentiva pronta. Sarà arrivato il momento giusto per calcare il palcoscenico dell’Ariston?

Marica Pellegrinelli: chi è la modella che arriva a Sanremo

Marica Pellegrinelli è nata a Bergamo nel 1988 e ha iniziato la sua carriera da modella da giovanissima, anche se non ha abbandonato gli studi. Si è diplomata al liceo artistico e si è iscritta all’Università di Milano, per poi frequentare alcuni corsi di recitazione a Roma e a Milano. Ha recitato in diverse produzioni cinematografiche e serie tv italiane come “Sono tornato al nord”, “La cena per farli conoscere”, “Somewhere”, “Don Matteo 7”. Nel 2009, è stata eletta madrina ai Wind Music Award ed è proprio in occasione di questa manifestazione canora che ha conosciuto Eros Ramazzotti. Tra loro è stato amore a prima vista, nonostante la differenza di età, tanto che si sono sposati il 6 giugno 2014. Ancora oggi, il noto cantante italiano è il suo marito e il papà dei suoi figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Marica ha preso parte alla pubblicità della Lavazza, è stata testimonial di Morini gioielli, Slam, Dodo, Yamamay, Lascana e, anche se la sua carriera ha subito una battuta d’arresto dopo il parto, è ancora richiestissima. Ha posato per riviste del calibro di “Vanity Fair”, “Sleep Magazine”, “Smoda”, “Amica”, dando prova di essere una delle donne più belle del nostro paese. Negli ultimi giorni, il suo nome ai primi posti delle ricerche più effettuate su Google, questo punto, non resta che aspettare stasera: la Pellegrinelli sarà all’altezza del palco di Sanremo?

Lo stile sexy di Marica Pellegrinelli