E’ Lele il vincitore delle Nuove Propoposte della 67esima edizione del Festival di Sanremo. Il cantante di Amici trionfa all’Ariston con “Ora Mai” e corre subito ad abbracciare Maria De Filippi.

“Grazie a tutti, grazie a te Carlo che ci hai regalato una grande opportunità con Sanremo giovani – ha detto con la voce rotta dalle lacrime – Questo è per la mia famiglia, per tutte le persone che credono in me, per tutti gli insegnanti che ho avuto, di ogni genere, e tra questi c’è anche Maria”.

Roma, 11 febbraio 2017

fonte today