Bianca Atzei tradita dall’emozione. La cantante, ripescata nella serata di giovedì, canta con trasporto la sua “Ora esisti solo tu”, canzone scritta per lei da Kekko Silvestre dei Modà. Un brano autobiografico che parla di un amore puro, nato dopo anni di oblio e delusioni, un amore che lei sta vivendo da quasi due anni con Max Biaggi, che è in prima fila a guardarla.

Bianca non trattiene le lacrime e non stacca gli occhi di dosso dal suo compagno, in quei minuti davvero all’Ariston esisteva solo lui.

Roma, 11 febbraio 2017

fonte today