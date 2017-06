Sapete l’esatta quantità di urina che si trova normalmente nelle piscine? Date un occhiata a questa ricerca… rimarrete sbalorditi!

Abbiamo tutti sentito il mito: l’acqua delle piscine cambia colore quando qualcuno ci fa la pipì dentro. Questo non è esattamente vero (fintanto che nell’acqua vengono introdotti dei composti chimici appositi per prevenirlo), ma la quantità di urina nelle piscine è comunque allarmante. Ricercatori canadesi hanno scoperto in uno studio che un terzo dell’acqua in una piscina può contenere un totale di 75 litri di urina. Davvero un dato incredibile!

L’urina contiene acesulfame di potassio, un sottoprodotto dei coloranti artificiali usati nella maggior parte dei cibi, che viene rimosso dal corpo attraverso l’urina. Grazie a dei campioni di questo elemento sono stati in grado di identificare l’ammontare approssimativo dell’urina all’interno delle piscine.