A condurre sarà sempre Enrico Papi, tornato sulla cresta dell’onda grazie all’uscita del suo singolo “Mooseca”.

Dalla Rai a Mediaset, prima paparazzo poi conduttore TV e, da pochissimo, anche cantante grazie all’uscita del suo nuovo singolo “Mooseca”, Enrico Papi è pronto a tornare in scena con “Sarabanda”, il format musicale originario degli anni ’90 che ha contribuito a dare una svolta alla sua carriera.

A svelarlo è Bubinoblog, il portale dedicato alle notizie televisive. Per l’estate 2017, infatti, è previsto il gran ritorno dell’amatissimo quiz musicale, che andrà in onda in prima serata su Italia 1 con tre puntate nel mese di giugno. Si punta tutto sulla nostalgia dei fan, che lo hanno seguito per tutto questo tempo da “Buona Domenica” a “Matricole & Meteore”, “La pupa e il secchione”, “Prendere o lasciare”, fino al più recente “Tale quale show”, invocando senza sosta il suo ritorno. Un vero e proprio ritorno alle origini per Enrico Papi, che non ha saputo resistere all’insistente richiamo dei propri fans.