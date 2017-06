Sbalzata dall’auto che sbanda e si ribalta, muore una giovane

Tragico incidente stradale nella notte fra l’1 e il 2 giugno vicino a Sarmato. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. La vittima era senza documenti: accertamenti in corso per risalire all’identità

Una ragazza giovane ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nella notte fra l’1 e il 2 giugno vicino a Sarmato. E’ uscita di strada lungo la provinciale tra Sarmato e Borgonovo morendo sul colpo. All’alba i carabinieri stavano ancora effettuando accertamenti per risalire con certezza alla sua identità poiché non sono stati trovati i documenti nell’auto. Si tratterebbe di una giovane piacentina residente a Castelsangiovanni, ma gli accertamenti sull’effettiva identità della vittima sono ancora in corso.

La dinamica dell’incidente, avvenuto nel cuore della notte, è purtroppo chiara: la giovane stava viaggiando da Borgonovo verso Sarmato lungo la strada provinciale 37.

Nell’affrontare una curva la sua auto, una Citroen Saxo, ha sbandato all’improvviso finendo prima di traverso, e poi ribaltandosi più volte nel fossato di fianco alla strada, per poi terminare la sua corsa con le ruote all’aria, distrutta in mezzo alla carreggiata.