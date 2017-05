Dai sette grandi ai 2mila immigrati in poche ore. Il G7 è appena finito ed ecco riprendere a staffetta gli sbarchi negli scali siciliani che per sette giorni sono stati off limits agli approdi proprio per consentire un vertice sereno.

Già domenica, mentre si registrava il maxi sbarco di 1499 immigrati al molo Carmine del porto di Napoli a bordo della Vos Prudence di Medici senza frontiere, che seguiva di soli due giorni lo sbarco di 1004 persone a Salerno a bordo della motonave Aquarius di Sos Mediterranée in partnership con Medici senza frontiere, 1042 immigrati sono arrivati nel porto di Palermo.

Hanno viaggiato sul rimorchiatore Vos Thalassa che ha preso a bordo anche sette salme (cinque donne e due giovani). Gli immigrati provengono prevalentemente dall’area subsahariana e dal Maghreb. Ieri arrivi anche al porto di Catania.