Si sbriciola il viadotto della statale 189, quello che sovrasta l’ingresso della zona industriale di Agrigento, in contrada San Benedetto. Pezzi di cemento sono caduti sull’asfalto della sottostante strada provinciale 15. “

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta ed i tecnici dell’Anas. I pompieri, utilizzando l’autoscala, hanno messo in sicurezza l’intera area – che si trova all’altezza di una rotonda – . Sono stati eliminati tutti i calcinacci che ancora erano in bilico e che rischiavano di crollare sul selciato. Ci sono volute quasi quattro ore prima di rimettere in sicurezza la zona.

Il nuovo crollo di calcinacci arriva a distanza di un mese dal precedente episodio del viadotto Maddalusa, che ha creato numerosi disagi agli automobilisti per via dei lavori sulla statale 640. – FOTO / VIDEO

A lanciare l’allarme per il crollo di San Benedetto sono stati gli automobilisti di passaggio che hanno notato il cedimento della struttura. Fortunatamente nessuno è rimasto colpito dai calcinacci. Adesso spetterà ai tecnici dell’Anas stabilire se vi sia o meno la possibilità di ulteriori distacchi.

fonte: AgrigentoNotizie