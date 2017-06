Un terribile incidente d’auto avvenuto a Londra, nel quartiere di Kensington, è costato la vita ad un uomo, mentre un altro è ricoverato in gravi condizioni. La vettura viaggiava a velocità sostenuta ed era in fuga da una volante della polizia, quando si è schiantata contro il basamento di una casa, sfondando una ringhiera e terminando la propria corsa incastrandosi in una scalinata che conduce ad un seminterrato.

Due dei quattro uomini a bordo – tutti intorno ai 20 anni – sono riusciti a divincolarsi tra le lamiere in autonomia e sono stati successivamente portati in ospedale, mentre per uno di loro non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento dei soccorsi. Un quarto giovane è invece ricoverato in condizioni disperate e sta lottando tra la vita e la morte. Secondo quanto riportano i media locali, la polizia ha disposto l’evacuazione degli abitanti della casa coinvolta nell’incidente.

Una lenta agonia

Le immagini sconvolgenti mostrano la gravità dell’incidente, di cui una donna ha parlato al Daily Mail: “Uno dei ragazzi seduto sui sedili posteriori è morto dopo essere rimasto bloccato per due ore e mezza. All’inizio lo abbiamo sentito gridare e piangere per il dolore, poi pian piano le sue urla sono divenute un lamento sempre più flebile.