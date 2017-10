Scarafaggio nel cibo della mensa scolastica

Nella mensa di una scuola elementare dello hinterland di Cagliari un bambino ha trovato nella crocchetta di pesce una blatta. Ritirate immediatamente tutte le crocchette il giorno dopo i genitori hanno chiesto spiegazioni al Comune, visto che il servizio mensa è stato dato in appalto a una società con una gara indetta dall’Amministrazione comunale: “Abbiamo immediatamente segnalato il caso alla Asl e ai carabinieri del Nas – ha evidenziato l’assessora comunale all’Istruzione- e abbiamo chiamato la ditta che si è aggiudicata l’appalto già dal 2014 e fornisce i pasti a tutte le scuole”.



Il Comune

“Già oggi la Asl si è presentata – ha precisato l’assessora – sia all’istituto che nella sede in cui i pasti vengono cucinati – la ditta infatti non è sarda ma di Cinisello Balsamo -, per fare gli accertamenti”.

La crocchetta di pesce non era stata preparata nella cucina ma era un prodotto surgelato.