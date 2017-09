Livorno, sorpreso a rubare una borsa all’interno di un’auto in sosta un uomo di 33 anni

Scarcerato e nuovamente arrestato in meno di 48 ore. Questa volta l’uomo, di 33 anni, è stato sorpreso a rubare una borsa da palestra all’interno di un auto in sosta e nuovamente fermato. Il ladro, di nazionalità marocchina, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Livorno, la mattina di mercoledì 20 settembre, per furto aggravato.

I fatti si sono verificati intorno alle 6 nella zona dell’ospedale, in viale Alfieri. L’uomo, già arrestato a fine agosto per furto aggravato

e violenza a pubblico ufficiale e scarcerato dalla casa circondariale di Livorno lunedì 18 settembre, sarà trattenuto in caserma su disposizione del magistrato di turno in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.

Il tirreno