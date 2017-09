La società farmaceutica Takeda ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti di Riopan gel. Il farmaco è utilizzato per curare patologie come l’esofagite da reflusso, l’ulcera duodenale, e per il trattamento di gastriti e gastro-duodeniti caratterizzate da iperacidità, il farmaco rientra nella categoria degli antiacidi.

Le motivazioni del ritiro sono state comunica dall’AIFA, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a causa del riscontro di non conformità relativamente al parametro di viscosità, registrato nel corso di uno studio di stabilità. In particolare, si tratta delle confezioni di RIOPAN GEL OS GEL 40 BUST 800 mg – AIC 027103035 lotti n. 267642 e 267643.