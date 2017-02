E’ scattato l’allarme dell’incubatrice. Si tratta di un segnale sonoro che fa capire alle infermiere che i parametri vitali dei neonati che vi si trovano all’interno sono alterati. Quando accade solitamente bisogna intervenire subito, nel giro di pochi secondi. Infatti la situazione potrebbe anche essere molto grave e un attimo in più o in meno potrebbe determinare la sopravvivenza del piccolo paziente. Quando il segnale sonoro si è attivato nel reparto di terapia semi intensiva dell’Unità neonatale di Perugia qualcosa è andato storto.

L’infermiera che era di turno in quel momento non è arrivata in tempo. Sono stati alcuni suoi colleghi infermieri e medici a giungere presso l’incubatrice e prendersi cura del neonato. La donna, un’italiana prossima alla pensione, in seguito a questo episodio è stata licenziata in tronco dall’azienda ospedaliera. Infatti alcune evidenze e testimonianze avrebbero appurato una tremenda verità: l’infermiera addetta al turno di notte stava dormendo durante il proprio servizio e per questo motivo non ha sentito il segnale d’allarme.