Schiacciato dall’armadio in camera da letto, muore bimbo di 4 anni

Venezia – Tragedia in casa a Marcon, nel veneziano. Un bambino di 4 anni è morto dopo essere stato travolto da un armadio. A lanciare l’allarme è stata la madre del piccolo, intorno alle 19:30 di lunedì sera. Come riferisce VeneziaToday, avrebbe trovato il bambino sotto un mobile alto due metri, con ogni probabilità non ancorato alla parete, mentre era in corso una festicciola di compleanno con altra gente presente in casa.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, con un’ambulanza e un’automedica: le condizioni del piccolo sono apparse subito gravi ed è stato necessario intubarlo. Una volta stabilizzato, il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Ca’ Foncello a Treviso, dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica, ma a nulla sono valsi gli sforzi dei medici: il bambino è morto martedì mattina.