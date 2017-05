Sappiamo cosa pensano gli uomini appena prima di sposarsi, ma cosa avrà pensato lo sposo che ha colpito la futura mogliettina durante le promesse? Il magico momento di una giovane coppia di sposi è stato interrotto da un ospite indesiderato: un’ape. Nel solenne e romantico momento delle promesse, un’ape si è posata sul naso della sposa, il che ha spinto il futuro marito a cacciarla via con la mano. Mentre la sposa rideva, tra gli ospiti c’è stato un sussulto preoccupato, perchè pensavano che lo sposo l’avesse appena colpita in volto. La persona che celebrava la funzione ha subito chiarito che “c’era un’ape”, e la folla è scoppiata a ridere subito dopo, facendo compagnia alla sposa. “Preferivo questo a una puntura di ape”, ha detto la sposa mentre continuava a ridere. Prima dell’incidente, lo sposo – in un elegante e attillato vestito nero – stava dicendo le sue promesse. “Essere il tuo compagno e amico in questo viaggio che stiamo facendo insieme”, ha detto lo sposo. Non appena ha terminato la frase, nel video appare chiaro come, alla vista dell’insetto, lo abbia fatto volare via in un gesto impulsivo. La sposa, che indossava un meraviglioso vestito bianco e aveva i capelli raccolti in uno chignon, non sembrava affatto adirata. Anzi, ha cominciato a ridere a crepapelle, tranquillizzando gli ospiti ma, soprattutto, lo sposo.

