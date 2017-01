Se fino a poche settimane fa si poteva legittimamente parlare di Denis Verdini come del core business del governo Renzi, con l’avvento del premier Paolo Gentiloni le fortune verdiniane stanno via via declinando.

Fuori dal governo, in perenni trattative nel sottogoverno, sminuito il peso specifico dei suoi voti per l’atteggiamento costruttivo tenuto da Palazzo Chigi nei confronti di Forza Italia.

Come se non bastasse, è in corso di svolgimento a Firenze il processo sul crac dell’ex Credito cooperativo fiorentino di cui fu presidente Verdini. Sul quale pende non solo la pesantissima richiesta del Pm, undici anni, ma da ieri anche le super-richieste di risarcimento milionario delle parti civili. «Dovuta» quella di Palazzo Chigi, considerato che nel crac si parla anche dell’indebito accesso ai fondi per l’editoria stanziati dalla presidenza del Consiglio. Una «truffa», secondo gli Avvocati dello Stato, che vale circa 42 milioni di euro di danni: i quasi 23 percepiti tra il 2005 e il 2009 dai giornali di Verdini che, con la rivalutazione degli interessi, fanno 28. Più il 50 per cento a titolo di «danno emergente». Totale da capogiro: appunto 42 milioni, con l’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il sequestro conservativo di 23 milioni di beni equivalenti già sotto sequestro penale.