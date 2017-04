Tre bambini dai 2 ai 9 anni sono rimasti coinvolti, domenica mattina, in un incidente stradale in via Lincoln a Cinisello.

Ferite anche due donne di 32 e 39 anni. Per fortuna, nessuno si trova in gravi condizioni. Sul posto 2 ambulanze e un’automedica. Per cause da accertare, il mezzo sul quale erano i bimbi si ribaltato, finendo la sua corsa schiacciato dal lato del tetto. Potrebbe essere rimasto coinvolto anche un altro veicolo.

Subito sono giunti i soccorsi (polizia locale e vigili del fuoco) che hanno liberato i feriti. Nonostante lo choc, nessuno è in gravi condizioni (video Daniele Bennati/MilanoToday).

