CASIER. Grave Incidente a Casier, in via Capitello. Per motivi in corso di accertamento, poco dopo le 13 di oggi, lunedì 16 ottobre, una vettura si è scontrata con una motocicletta. Ad avere la peggio il conducente della moto, classe 1975, residente a Casier. La vittima dello scontro è Andrea Menuzzo, amministratore delegato della Came.

E’ stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Ferito anche l’automobilista, 54 anni, di origine albanese. Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del Suem.Gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro e accertare le eventuali responsabilità.