Dario Farrauto gestiva un noto locale nel centro storico. Ferito il passeggero. Gli amici: “Siamo increduli”.

PALERMO – Tragedia della strada in pieno centro a Palermo. Un ragazzo di trent’anni ha perso la vita stanotte in via Dante, all’incrocio con via Sammartino. Dario Farrauto era a bordo di una Vespa insieme ad un amico che si è scontrata con una volante della polizia: inutili i tentativi dei sanitari del 118, le ferite provocate dal violentissimo impatto non gli hanno lasciato scampo.

Il passeggero dello scooter è invece ricoverato all’ospedale Civico con prognosi riservata. I rilievi sono stati eseguiti dai vigili urbani dell’infortunistica che hanno raccolto gli elementi per ricostruire con esattezza la dinamica dello schianto e accertare l’eventuale passaggio col rosso di uno dei due mezzi.

La strada è rimasta per diverse ore chiusa al traffico per permettere l’arrivo dei soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi dal centro della carreggiata. Dario Farrauto era molto conosciuto in città perché gestiva insieme ad alcuni coetanei un locale in via Bara all’Olivella, il ModCafè.