Udine, schianto sulla via del mare: due giovani morti e altri 4 feriti gravissimi

Incidente con due morti e quattro feriti di cui uno in gravissime condizioni. Erano le 14 di oggi, domenica 28 maggio, quando per cause di accertamento da parte dei carabinieri del Radiomobile di Latisana, si sono scontrate una Golf e una Bmw sulla strada Ferrata.

Le due persone morte sono due ragazzi tra i 18 e 20 anni, residenti nella Collinare, di nazionalità romena ma da tempo residenti in Friuli. I ragazzi stavano andando al mare. Pare che la Bmw sia finita fuori controllo ad alta velocità (avrebbe accelerato vedendo una pattuglia dei carabinieri a bordo strada) impattando una Golf: lo schianto è stato tremendo tanto che il conducente della Bmw e il passeggero al suo fianco sono stati sbalzati a decine di metri, dal punto dello scontro. Ferito gravemente anche il conducente della Golf, elitrasportato a Trieste, e feriti anche altri tre ragazzi che si trovavano sui sedili posteriori della Bmw.

Non c’è una terza auto coinvolta contrariamente a quanto pareva in un primo momento. Sul posto soccorritori del 118, vigili del fuoco di Codroipo, i carabinieri della Compagnia di Latisana e gli agenti della Polizia locale di Codroipo.

Il Messaggero