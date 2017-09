Un morto e quattro feriti, la strada bloccata per ore e tre mezzi andati completamente distrutti: è il tragico bilancio del gravissimo incidente si è verificato nella serata di ieri, all’interno della Galleria Còvelo, in territorio di Iseo, sulla strada provinciale 510.

A perdere la vita, Francesco Pietro Corna Pellegrini, di professione farmacista, residente a Breno, classe 1952. L’inferno alle 19.30 circa. Con la sua auto, una Opel Astra, l’uomo stava percorrendo la strada che dalla Vallecamonica scende verso Brescia: a un centinaio di metri dall’imbocco del tunnel, l’ultimo – provenendo da Sulzano – da affrontare per poi uscire allo svincolo di Iseo, la sua auto ha sbandato a sinistra, invadendo la corsia opposta di marcia.

Proprio in quel momento, in direzione contraria, saliva un furgone con a bordo un uomo di 65 anni, che non ha potuto evitare lo scontro frontale. Il furgone ha terminato la sua corsa contro il muro della galleria. Nel sinistro, è rimasta coinvolta un’altra auto, una Toyota, con a bordo tre donne, che sopraggiungeva da nord. Immediatamente è stato dato l’allarme: i sanitari delle ambulanze – da Capriolo, da Iseo e da Sale Marasino, oltre che l’eliambulanza da Brescia – giunte sul posto però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Corna Pellegrini: resta da capire come il sinistro abbia potuto avere luogo.