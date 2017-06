SCHIANTO IN AUTOSTRADA, UN FERITO GRAVE E CODE PER 20 KM SULLA VENEZIA-TRIESTE

VENEZIA – Disagi lungo l’autostrada A4 nelle ore del pranzo per un grave incidente sul tratto Cessalto-San Stino. Un violento tamponamento ha coinvolto, con altri due tir, un autoarticolato che trasportava azoto. Un ferito grave, rimasto incastrato tra le lamiere, è stato estratto dai vigili del fuoco di Motta di Livenza ed è stato trasportato con l’elisoccorso a Treviso. I vigili del fuoco stanno lavorando alacremente per far riaprire al più presto il tratto autostradale.

Sulla Venezia-Trieste poco dopo le 14 sono iniziate code per 20 km a causa di un incidente che ha coinvolto piùmezzi pesanti nel tratto compreso tra lo svincolo di San Dona’ di Piave (Km. 420,8) e lo svincolo di San Stino di Livenza (Km. 435,3) in direzione Trieste: si transita solo sulla corsia di sorpasso. Chiusa a causa dell’incidente l’entrata allo svincolo di Cessalto (Km. 428,6). Verso le 15 segnalate code per 8 km.

Problemi anche sulla Brescia-Padova: code a causa di traffico intenso allo svincolo di Peschiera (Km. 261,2) in uscita in direzione Padova.

