TRAGICO SCHIANTO CON UN FURGONE, MOTOCICLISTA 42ENNE MUORE SUL COLPO

CANEVA – Era partito con un amico per fare un giro in moto. Doveva essere una giornata spensierata e di relax. Ma sulla strada lo attendeva il destino. All’incrocio tra le province di Treviso e Pordenone, a Caneva, in via San Pietro, lo schianto mortale.

Così ha perso la vita, nella prima mattinata, un 42enne residente in provincia di Treviso. Si è scontrato con il furgone di un club sportivo vittoriese, ed è morto sul colpo.