DUE POLIZIOTTI GRAVEMENTE FERITI. TRASPORTATI IN CODICE ROSSO: LA SITUAZIONE

Due poliziotti sono rimasti feriti in maniera grave lunedì notte in un incidente avvenuto a piazzale Edison, nella zona di viale Marconi. Gli agenti si trovavano a bordo di un blindato del Reparto mobile, coinvolto in uno scontro con altri due veicoli.