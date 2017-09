(Fonte: La Nuova Venezia) . Due poliziotti a lungo in servizio a Venezia e attualmente a Ravenna sono morti in un incidente stradale a Lido Adriano, sul litorale ravennate, attorno a mezzanotte. A bordo di una volante si stavano portando in un camping per sedare una lite tra turisti irlandesi quando, all’uscita di una curva, sono finiti contro uno degli alberi che costeggia la strada morendo sul colpo.

I due agenti sono il sostituto commissario Nicoletta Missiroli, 52 anni di Fusignano, e l’agente Pietro Pezzi, 29 anni, di Russi, sempre in provincia di Ravenna. Alla guida della volante c’era Pezzi. Il contachilometri era fermo sugli ottanta all’ora, aveva appena terminato di piovere con intensità.

Il sostituto commissario Nicoletta Missiroli era nata il 18 dicembre del 1963, abitava a Fusignano, nel Ravennate, aveva una laurea in sociologia a indirizzo politico ed era entrata in polizia nel 1988, anno nel quale aveva frequentato il corso.