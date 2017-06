PIGNATARO MAGGIORE – E’ arrivata l’estate e l’Appia nella zona dell’Agro Caleno comincia a mietere le sue, purtroppo, ordinarie vittime. Aumentano i veicoli in movimento, ma soprattutto le moto. Un paio di settimane fa i due giovani morti a Brezza di Grazzanise, oggi pomeriggio un finanziere 37enne, Salvatore Rinaldi, di Pignataro Maggiore, in servizio all’Aeroporto di Capodichino che ha perso la vita dopo essere rimasto coinvolto in un terribile scontro con due autovetture. Con il giovane viaggiava la fidanzata, Concetta Sarno, 30 anni, seriamente ferita.

RED.CRO.