Rozzano (Milano), 8 giugno 2017 – Pesantissimo il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato ieri pomeriggio poco prima delle 17 in via Buozzi a Pontesesto: un giovane 23 enne, Robert C., residente a Quinto Stampi ha perso la vita mentre un 53enne è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas in forte stato di choc.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi inviati dal 118 di Milano con un’eliambulanza e una autolettiga. Purtroppo medici e paramedici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. Ancora incerta la dinamica dell’incidente alla quale stanno lavorando gli agenti della polizia locale del comando rozzanese.

Secondo una prima parziale ricostruzione del tragico eventi, il giovane a bordo di uno scooterone Yamaha X Max stava percorrendo via Buozzi in direzione Pieve Emanuele quando si è scontrato violentemente contro un’auto che stava entrando in un parcheggio, una Hyundai condotta da un 53enne. L’impatto è stato terribile e fatale: infatti il giovane, dopo una volo di alcune metri, è ricaduto a terra decedendo sul colpo.