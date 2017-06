Cagliari – Incidente stradale sull’Asse mediano di scorrimento

Una Smart Fortwo, guidata da un 51enne cagliaritano, e una Smart Forfour, condotta da un 33enne cagliaritano, all’altezza di via dei Carroz si sono scontrate tra loro. La Fortwo si è ribaltata sul fianco sinistro, mentre la Forfour si è incastrata tra i due guard rail laterali.

I conducenti e gli occupanti dei veicoli, di cui due bambine, sono rimaste contuse e sono state soccorse dal 118. Al momento non risultano in gravi condizioni. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Municipale intervenuta per i rilievi di legge.

