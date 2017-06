Schianto tra moto. Muore una donna. Ci sono due feriti

ROANA. Schianto mortale intorno alle 12 in località Camporovere di Roana. Due moto si sono scontrate lungo la provinciale 349 e una coppia è finita nel dirupo a lato della carreggiata. La donna, G. A., 61 anni, di Seveso (Monza Brianza), è deceduta a causa dei traumi riportati nella caduta; il marito, G. M., 64 anni, sempre di Seveso, dopo essere stato recuperato dagli operatori del soccorso alpino e dai vigili del fuoco, è stato prima trasportato in ambulanza all’ospedale di Asiago, poi, in elicottero, al San Bortolo di Vicenza.

Una terza persona è stata trasferita con un’ambulanza del Suem all’ospedale di Asiago. La ricostruzione dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.