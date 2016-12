L’Italia è schiava di Laura Boldrini e del boldrinismo. Già, i “pipponi” della presidenta con la fissa della desinenza hanno colpito nel segno: a Montecitorio, infatti, l’Intergruppo donne (che sembra strano, ma esiste) ha regalato a depuati e deputate un libro sul “linguaggio di genere”.

Si tratta in buona sostanza di un manualetto in cui si spiega perché sarebbe giusto dire l’orripilante “ministra” al posto di “ministra”, “prefetta” al posto di “prefetto”, “sindaca” al posto di “sindaco” e così via. Una sorta di manuale-Boldrini, tanto che la presidenta della Camera, sul suo account Twitter, ha mostrato tutta la sua gioia: “Bella idea”. Amen.

Roma, 23 dicembre 2016

fonte liberoquotidiano