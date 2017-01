Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane scippatore, in flagranza di reato di furto con strappo ai danni di una donna anziana.

In particolare, una pattuglia della sezione Volanti della Questura di Salerno, durante il servizio di controllo del territorio per prevenire i reati sulle strade del capoluogo cittadino, ha bloccato in via Martiri Ungheresi il reo, un giovane pregiudicato salernitano, P.E. 33enne, mentre fuggiva con una borsa, strappata pochi attimi prima dalle mani della vittima che passeggiava sul marciapiede della stessa via.

Gli agenti hanno raggiunto il malfattore, dopo un breve inseguimento a piedi, traendolo in arresto.

Gli stessi agenti hanno poi soccorso la donna che, per il forte spavento, ha accusato un lieve malore, senza riportare fortunatamente lesioni a causa dell’azione predatoria subìta.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e trattenuto agli arresti domiciliari in attesa di convalida dell’arresto.

