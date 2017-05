La donna potrebbe dunque trovarsi nella zona tra Spotorno e Savona, a bordo di una 500 grigio quarzo

Spotorno. E’ stata avvistata per l’ultima volta a Spotorno Silvia Pavia, una 52enne di Ceretta Ciriè (TO) scomparsa lo scorso mercoledì 26 aprile.

Quel pomeriggio si trovava nel maneggio di Ceretta di San Maurizio Canavese: dopo aver accudito il suo cavallo si è allontanata in auto, spiegando di dover fare due commissioni e lasciando il telefonino ed il portafoglio nell’armadietto del centro ippico. Da quel momento i familiari non hanno più avuto sue notizie.

La donna dunque potrebbe essere a bordo della sua auto, una Fiat 500 colore grigio quarzo, targata ER590VA (identica a quella nella foto). Come detto ha 52 anni, è alta circa 1,65 metri ed ha capelli castani. Al momento della scomparsa indossava pantaloni aderenti da equitazione e stivaletti neri; potrebbe avere con sé una borsa marrone a tracolla.

Sulla sua destinazione, inizialmente soltanto poche ipotesi: l’ultima ricerca fatta con il suo cellulare su internet riguardava le previsioni meteo a Bardonecchia (la donna aveva una casa nei dintorni). Ieri la prima, debole pista: la 52enne sarebbe stata vista dalla titolare del bar della stazione di Spotorno. “Mi pare che una persona che le assomiglia molto sia venuta nel mio bar, ma non ne sono sicura – ha scritto la donna ai familiari – Ha un viso particolare e sia io che mio marito pensiamo di averla vista. Non so se ha preso un treno oppure è scesa da un treno, e non ricordo se fosse sola”.

Una traccia flebile e incerta ma, al momento, l’unica. I familiari hanno promesso una ricompensa di 2.000 euro per chi fornirà indicazioni utili a rintracciarla: “Chiunque avesse sue notizie – è l’appello – è pregato di telefonare immediatamente ai carabinieri e contattare ai numeri di cellulare 331.1082014 Jto e 334.8700225 Carlo”.

