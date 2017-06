L’appello è stato lanciato dalla figlia Laura, nella sua pagina Facebook.

Da giovedì all’alba non si hanno più notizie di Giovanni Cogoni, 52enne quartese, quando era uscito per andare al lavoro con la sua Renault Clio.

Le sue tracce si sono perse alle sei del mattino a Cagliari, nella zona tra le vie Catalani e Tuveri; è stato visto per l’ultima volta in un distributore in viale Marconi, poi la sua auto è stata ritrovata in via Catalani con le chiavi ancora inserite nel quadro. Poco più in là è stato trovato anche il suo cellulare.