Non si hanno più notizie da giorni del 29enne di origini albanesi residente con la famiglia a Passirano, in provincia di Brescia

E’ letteralmente svanito nel nulla da giovedì scorso: sono ore d’ansia per Frederik Kola, 29enne di origini albanesi residente con la famiglia a Passirano, in provincia di Brescia.

È uscito da casa senza dire nulla a nessuno, è salito sulla sua Bmw ed è partito: da allora non si hanno più sue notizie.

Dipendente di un’azienda franciacortina, aveva chiesto e ottenuto un periodo di ferie, motivo per cui i carabinieri ipotizzano un allontanamento volontario, ma al momento di uscire da casa Frederik non avrebbe avuto con sé bagagli o borse. I familiari, e in particolare la sorella Natalia che ha lanciato l’allarme, sono molto preoccupati e sperano che l’appello riesca a portare qualche risultato nella ricerca. Fino ad ora il giovane non è stato rintracciato né nella comunità albanese, tra amici e parenti, né negli ospedali della zona.